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Фигурист Павел Дрозд сообщил, что пробуется в дуэте с Елизаветой Шичиной

Фигурист Павел Дрозд сообщил, что пробуется в дуэте с Елизаветой Шичиной
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Российский фигурист Павел Дрозд пробуется в дуэте с Елизаветой Шичиной. Ранее спортсмен выступал в паре с Елизаветой Шанаевой. О том, что пара прекратила своё существование, стало известно в воскресенье, 24 марта. Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду, а сейчас известный тренер Александр Жулин, у которого тренировалась пара, подтвердил информацию об их распаде.

«Мы пробуемся с Елизаветой Шичиной», — сказал Дрозд в интервью ТАСС.

Фигуристка на данный момент остаётся в группе Александра Жулина и, вероятно, будет подыскивать нового партнёра. Шанаевой 20 лет, её бывшему партнеру – 28. За два года Шанаева/Дрозд завоевали серебро чемпионата России и финала Гран-при России, но в прошедшем сезоне сдали позиции и на последнем чемпионате страны выпали из тройки призёров, пропустив вперёд недавно образованные дуэты.

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