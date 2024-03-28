«Мы много прошли вместе». Александр Галлямов поздравил с юбилеем Анну Щербакову

Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов поздравил олимпийскую чемпионку 2022 года в женском одиночном катании Анну Щербакову с днём рождения. Спортсменке исполнилось 20 лет.

«Аню Щербакову поздравляю с днём рождения! Мы много прошли вместе, и мне всегда было приятно работать с тобой в одной команде. С днём рождения!» — написал фигурист в своих социальных сетях.

На данный момент официально о завершении спортивной карьеры фигуристка не объявляла, однако в соревнованиях этого сезона не участвовала. Из-за проблем со здоровьем Анна Щербакова пропускала конкурс капитанов в рамках Кубка Первого канала 2024 года, так как не могла соревноваться. Уже потом стало известно, что спортсменка перенесла операцию на голеностопе.