Авербух: уверен, Щербакова ещё раскроет свои таланты. Ей есть что сказать миру

Олимпийский призёр в танцах на льду, а ныне известный хореограф-постановщик Илья Авербух высоко оценил вклад олимпийской чемпионки 2022 года в женском одиночном катании Анны Щербаковой в российское фигурное катание. Спортсменке сегодня исполнилось 20 лет.

«Щербакова — выдающаяся фигуристка, она очень талантливый и многогранный человек. Человек, которому есть что сказать миру. Мы это чувствовали, когда она выступала. И чувствуем, когда Анна ведёт различные мероприятия. Уверен, она ещё раскроет свои таланты, потому что можно посмотреть, как у неё летит речь, как она тактична, легка и какой она силы», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

На данный момент официально о завершении спортивной карьеры фигуристка не объявляла, однако в соревнованиях этого сезона не участвовала. Из-за проблем со здоровьем Анна Щербакова пропускала конкурс капитанов в рамках Кубка Первого канала 2024 года, так как не могла соревноваться. Уже потом стало известно, что спортсменка перенесла операцию на голеностопе.