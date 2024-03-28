Камила Валиева поздравила Анну Щербакову с 20-летием

17-летняя российская фигуристка Камила Валиева поздравила олимпийскую чемпионку 2022 года, чемпионку мира Анну Щербакову с днём рождения. Сегодня, 28 марта, Щербаковой исполнилось 20 лет.

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

«С днём рождения», — подписала фото Валиева.

Валиева и Щербакова большую часть карьеры занимались в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. После победы на Олимпийских играх Щербакова не выступала на официальных соревнованиях. Перед сезоном-2022/2023 Анна сделала операцию на колене, после которой долго восстанавливалась. В данный момент Щербакова активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей, в том числе соревнований фигуристов.

Отметим, что после дисквалификации Валиевой Щербаковой перешёл её титул чемпионки Европы – 2022.