Ученики Тутберидзе теперь миллионеры. Сколько заработали наши юниоры в сезоне-2023/2024

Наши юниоры в этом сезоне феерили едва ли не больше, чем взрослые, и даже сражались со старшими товарищами непосредственно на соревнованиях. Их старания не прошли бесследно. Труд юных фигуристов принёс им хорошие доходы, которые должны подстегнуть их к дальнейшим достижениям. Несколько спортсменов и вовсе стали миллионерами, а лидерство по заработкам захватили воспитанники Этери Тутберидзе.

13-летняя Маргарита Базылюк уверенно идёт к своей цели — накопить на квартиру. И делает это благодаря таланту и каждодневному труду. Феноменальное владение четверными прыжками и тройным акселем уже озолотило её не только в медальном, но и в денежном смысле.

Кто из наших юниоров и сколько заработал на внутренних стартах, рассказываем прямо сейчас.

Какие призовые могли заработать юниоры

В сезоне-2023/2024 у наших юных фигуристов было немало возможностей заработать на участии во внутренних соревнованиях: юниорская серия Гран-при России, Кубок Первого канала среди юниоров, прыжковый чемпионат России, взрослый Кубок Первого канала и финал юниорского Гран-при России.

На этапах серии Гран-при России призовые юниоров сохранились на прежнем уровне, какими были годом ранее. За победу полагалось 200 тысяч рублей, за второе место — 100 тысяч, а за третье — 50 тысяч. Спортивные пары и танцевальные дуэты делили эти суммы пополам. Да, довольно скромные поощрения за тяжёлый труд, но явно лучше, чем полное отсутствие какой-либо зарплаты.

В начале декабря Федерация фигурного катания неожиданно устроила изначально незапланированный командный турнир — Кубок первого канала среди юниоров. Позвали туда самых сильных ребят, разбив их на две команды — «фиолетовых» и «оранжевых». В каждой было по три одиночника и одиночницы, по две спортивные пары и по два танцевальных дуэта. Победили в итоге «фиолетовые», за что им выдали 1,5 млн рублей. «Оранжевые» получили 1 млн.

На прыжковом чемпионате России к участию допускали спортсменов 2011 года рождения и старше, без учёта месяца рождения, поэтому юные таланты смогли бросить вызов взрослым и побороться за солидные призовые. В личном турнире давали 1 млн рублей за золото, 500 тысяч — за серебро, 250 тысяч — за бронзу и несколько дополнительных премий по 250 тысяч рублей за исполнение самых дорогих по стоимости элементов. В командных состязаниях для победителей подготовили чек в 5 млн рублей, а для проигравших — в 3 млн. Выиграла тогда «синяя» команда, «красная» уступила. В каждой было по 11 человек, трое из них — юниоры. Наверняка всё завоёванное поделили честно и младших товарищей никто не обидел.

Хотя первенство России коммерческая составляющая обошла стороной, по его итогам первую тройку у юношей и девушек пригласили на взрослый Кубок Первого канала. Призовые на нём были, естественно, уже совсем не детские. Завоевавшие первое место «синие» получили 10 млн рублей. Второе место «красных» принесло им 8,5 млн, а третье место «белых» обеспечило им 7 млн. Состояли команды из 16 фигуристов, но даже при делении заработка на всех вышли неплохие суммы. Тем более катали спортсмены по одной программе: кто-то — короткую, а кто-то — произвольную.

Маргарита Базылюк, Арсений Федотов, Елена Костылева и Лев Лазарев Фото: РИА Новости

В финале юниорского Гран-при России за золото полагалось 300 тысяч рублей, за серебро — 200 тысяч, за бронзу — 100 тысяч. Спортивные пары и танцевальные дуэты делили этот заработок на двоих.

Самые богатые юные фигуристы по итогам сезона-2023/2024

Лидером по заработкам среди наших юниоров в этом сезоне стала Маргарита Базылюк из группы Тутберидзе. 13-летняя одиночница провела очень плодотворный соревновательный год: выиграла два этапа юниорского Гран-при России, в финале серии взяла серебро, одержала командную победу на Кубке Первого канала среди юниоров, завоевала титул чемпионки России по прыжкам (умудрилась обыграть старшую коллегу по «Хрустальному» Аделию Петросян), помогла команде «синих» занять первую строчку на командном прыжковом турнире, отобралась на взрослый Кубок Первого канала благодаря золоту на первенстве России и с «белой» командой Алины Загитовой разделила третье место. Все эти успехи принесли ей почти 2,6 млн рублей — больше неё никто из наших юных спортсменов не заработал.

Вторым в рейтинге призовых оказался другой блистательный ученик Тутберидзе 14-летний Арсений Федотов. Около 2,46 млн рублей на его счету — результат золота и серебра на этапах Гран-при России среди юниоров, второго места в финале серии, чемпионства в личном зачёте на прыжковом турнире и общей второй позиции на всех командных турнирах: юниорском Кубке Первого канала, прыжковом чемпионате России и взрослом Кубке Первого канала, куда он отобрался после победы на первенстве России. Кроме того, на прыжковом турнире Арсений поделил с Львом Лазаревым и Владиславом Дикиджи специальный приз за выполнение самого дорогого сольного прыжка.

Логично, что именно Лев Лазарев замыкает тройку богатейших юниоров этого сезона. Ему совсем немного не хватило, чтобы добраться до планки в 2,18 млн рублей, но в любом случае доходы 14-летнего фигуриста выглядят более чем внушительно.

На одном из этапов юниорского Гран-при России Льву не повезло: он показал пятый результат и не попал в призы. Но на следующем этапе реабилитировался и взял золото, как и в финале серии. На юниорском Кубке Первого канала подопечный Сергея Давыдова завоевал командное первое место. На чемпионате России по прыжкам стал вторым в личке и получил два специальных приза: помимо уже упомянутой премии на троих за сольный прыжок, Лев отметился денежным поощрением за исполнение лучшего каскада из пяти прыжков. В командном прыжковом турнире он выступал за победивших «синих», а серебро первенства России открыло ему дорогу на взрослый Кубок Первого канала, где он вместе с Федотовым вырвал второе место для «красных».

Обрести статус миллионерши также смогла 15-летняя Алиса Двоеглазова. Очередная представительница группы Тутберидзе вынуждена была пропустить прыжковый чемпионат из-за травмы, поэтому её призовые заметно меньше, чем у Базылюк, Федотова и Лазарева. Золото и серебро юниорского Гран-при России, победа в финале серии и вторые командные места на юниорском и взрослом Кубках Первого канала принесли ей более 1,2 млн рублей, что тоже вообще-то отличная сумма для начала карьеры.

Самые богатые юные фигуристы в сезоне-2023/2024

Проявить себя на взрослом Кубке Первого канала удалось и бронзовым медалистам первенства России — Ивану Рамзенкову и Лидии Плескачёвой. Однако в прыжковом турнире они не участвовали, а Лида осталась ещё и без юниорского Кубка. В финале серии Гран-при среди юниоров ребята не попали на пьедестал, но у них были премии за медали этапов. У Вани — за серебро и бронзу, у Лиды — за одно серебро. Суммарный же достаток у них практически идентичен: почти 659 тысяч рублей у Рамзенкова и более 631 тысячи у Плескачёвой.

Елена Костылева — самая младшая участница нашего рейтинга и на самом деле пока не является юниоркой. Но всё-таки её достижения заслуживают внимания. Талант и трудолюбие 12-летней девочки обеспечили ей свыше 522 тысяч рублей на прыжковом турнире: за третье место в личном зачёте и второе в команде.

Преодолеть планку в полмиллиона призовых смогли также 17-летний Николай Угожаев и 14-летняя Мария Гордеева. Коля выиграл золото и серебро на этапах юниорского Гран-при России, завоевал бронзу в финале серии и откатался за победивших «оранжевых» на Кубке Первого канала среди юниоров. Маша обогатилась в основном благодаря первому командному месту на прыжковом турнире, хотя бронза юниорского Гран-при тоже внесла вклад в её заработки.

Сколько заработали другие юниоры в сезоне-2023/2024

У юношей за высокие результаты на соревнованиях разные суммы получили ещё 10 человек:

Эдуард Карартынян — 407 143 руб.

Никита Малютин — 271 428 руб.

Кирилл Кропылев — 200 000 руб.

Макар Пузин, Александр Семков — по 100 000 руб.

Глеб Ковтун, Николай Колесников, Вадим Воронов, Кирилл Ноздреватых, Илья Строганов — по 50 000 руб.

У девушек доходами от состязаний отметилось больше — 12 фигуристок:

Виктория Морозова, София Дзепка — по 407 143 руб.

Алёна Принёва — 371 428 руб.

Екатерина Кольцова — 272 727 руб.

Елизавета Куликова — 200 000 руб.

Агата Петрова — 171 428 руб.

Милана Лебедева — 100 000 руб.

Кира Трофимова, Софья Титова, Надежда Понтелеенко, Риана Кадырова, Екатерина Ципухина — по 50 000 руб.

Спортивные пары и танцевальные дуэты могли бы заработать на порядок больше, если бы их, как и одиночников, позвали на Кубок Первого канала, но этого не случилось. Впрочем, двум юниорским парам посчастливилось поучаствовать в прыжковом чемпионате России, но обе там проиграли. Неудивительно, что никто из парников в итоге не добрался до доходов в 1 млн рублей, а подавляющее большинство не достигло и планки в полмиллиона. При этом всё заработанное им предстоит делить на двоих, после чего даже у сильнейших спортсменов останется весьма скромное жалованье.

Кира Доможирова и Илья Вегера Фото: РИА Новости

Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик — 714 286 руб.

Кира Доможирова/Илья Вегера, Таисия Щербинина/Артём Петров — по 442 857 руб.

Варвара Черемных/Даниил Бутенко — 414 286 руб.

Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Вероника Меренкова/Даниль Галимов — по 400 000 руб.

Анна Москалëва/Артём Родзянов — 250 000 руб.

Майя Шегай/Игорь Шамшуров — 150 000 руб.

Влада Селиванова/Виктор Потапов — 100 000 руб.

Мария Симонова/Мартин Бреславский, Анастасия Егорова/Родион Маринский — по 50 000 руб.

Танцорам путь на прыжковый чемпионат России в принципе был закрыт, так что рассчитывать на доходы они могли исключительно от юниорских соревнований. Естественно, как и у парников, указанные суммы им предстоит разделить на двоих:

Анна Коломенская/Артём Фролов, Анна Щербакова/Егор Гончаров — по 814 286 руб.

Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин — по 542 857 руб.

Елизавета Малеина/Матвей Самохин — 200 000 руб.

Арина Горшенина/Илья Макаров, Анна Румак/Глеб Гончаров, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко — по 100 000 руб.

Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов, Зоя Пестова/Сергей Лагутов, София Загребаева/Вениамин Башуров, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков — по 50 000 руб.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше