Штаб Этери Тутберидзе поздравил Анну Щербакову с днём рождения

Штаб заслуженного тренера России Этери Тутберидзе поздравил свою воспитанницу – олимпийскую чемпионку 2022 года, чемпионку мира Анну Щербакову – с днём рождения. Сегодня, 28 марта, Щербаковой исполнилось 20 лет.

«Мы с днём рождения сердечно поздравляем! Желаем, Аня, тебе радости всегда! Пусть вдохновенье твоё сердце согревает! Здоровья крепкого и гладкого лишь льда!» — говорится в сообщении штаба.

После победы на Олимпийских играх воспитанница Этери Тутберидзе Щербакова не выступала на соревнованиях. Перед сезоном-2022/2023 Анна сделала операцию на колене, после которой долго восстанавливалась. В данный момент Щербакова активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей, в том числе соревнований фигуристов.

Отметим, что после дисквалификации Камилы Валиевой Щербаковой перешёл её титул чемпионки Европы – 2022.