РПЛ окажет финансовую помощь семьям погибших и пострадавших от теракта в «Крокусе»

Российская Премьер-Лига в социальных сетях объявила, что окажет финансовую помощь семьям погибших и пострадавших от теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Голы могут помогать в самые тяжёлые моменты, а не только приносить радость. Российская Премьер-Лига совместно с генеральным партнёром компанией Winline перечислят средства для помощи семьям погибших и пострадавших от теракта в «Крокусе».

Количество мячей, забитых в 22-м туре чемпионата России по футболу, будет умножено на миллион рублей. Итоговую сумму мы направим в Российский Красный Крест. Футбол объединяет, произошедшее – наша общая боль и трагедия», — написано в сообщении.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАД в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. Длительное время в подмосковном комплексе продолжался пожар. Трагедия унесла жизни людей. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».