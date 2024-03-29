«Чемпионат» проводит голосование за лучшую спортивную пару по итогам сезона-2023/2024
На «Чемпионате» проходит подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Ранее завершилось голосование за лучший танцевальный дуэт сезона, теперь предстоит выбрать лучшую спортивную пару из России и со всего мира по итогам сезона.
В список номинантов входят следующие пары:
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия)
- Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (Россия)
- Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (Россия)
- Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия)
- Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (Россия)
- Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (Россия)
- Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (Канада)
- Анастасия Метëлкина и Лука Берулава (Грузия)
- Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (Германия)
- Рику Миура и Рюити Кихара (Япония)
- Сара Конти и Никколо Мачи (Италия)
- Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (Италия)
Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата». Голосование за лучшую спортивную пару по итогам сезона завершится 1 апреля в 10:00 мск.
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