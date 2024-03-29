Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Чемпионат» проводит голосование за лучшую спортивную пару по итогам сезона-2023/2024

«Чемпионат» проводит голосование за лучшую спортивную пару по итогам сезона-2023/2024
Комментарии

На «Чемпионате» проходит подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Ранее завершилось голосование за лучший танцевальный дуэт сезона, теперь предстоит выбрать лучшую спортивную пару из России и со всего мира по итогам сезона.

В список номинантов входят следующие пары:

  • Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия)
  • Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (Россия)
  • Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (Россия)
  • Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия)
  • Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (Россия)
  • Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (Россия)
  • Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (Канада)
  • Анастасия Метëлкина и Лука Берулава (Грузия)
  • Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (Германия)
  • Рику Миура и Рюити Кихара (Япония)
  • Сара Конти и Никколо Мачи (Италия)
  • Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (Италия)

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата». Голосование за лучшую спортивную пару по итогам сезона завершится 1 апреля в 10:00 мск.

Материалы по теме
Мишина и Галлямов против сорокалетней канадки? Выбираем лучшую спортивную пару сезона
Рейтинг
Мишина и Галлямов против сорокалетней канадки? Выбираем лучшую спортивную пару сезона
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android