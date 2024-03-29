«Чемпионат» проводит голосование за лучшую спортивную пару по итогам сезона-2023/2024

На «Чемпионате» проходит подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Ранее завершилось голосование за лучший танцевальный дуэт сезона, теперь предстоит выбрать лучшую спортивную пару из России и со всего мира по итогам сезона.

В список номинантов входят следующие пары:

Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия)

Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (Россия)

Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (Россия)

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия)

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (Россия)

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (Россия)

Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (Канада)

Анастасия Метëлкина и Лука Берулава (Грузия)

Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (Германия)

Рику Миура и Рюити Кихара (Япония)

Сара Конти и Никколо Мачи (Италия)

Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (Италия)

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата». Голосование за лучшую спортивную пару по итогам сезона завершится 1 апреля в 10:00 мск.