Евгения Медведева: одиночница без прыжков в фигурном катании никому не нужна

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, по какой причине ей было несложно завершить профессиональную карьеру.

«Завершение карьеры у меня, на самом деле, получилось абсолютно безболезненным. Произошло и произошло, мне было куда двигаться, потому что у меня уже в спорте были какие-то рекламные интеграции, у меня уже в спорте брали много интервью, уже конкретно в спорте я научилась более-менее разговаривать, выучила английский язык – тоже в спорте. В принципе, всё, что я делала в спорте, я делаю и сейчас, просто на другом уровне. Поэтому мне не нужно было что-то решать, мне просто нужно было уделять время тому, что я, собственно, и так знаю, как делать, и так понимаю. Просто у меня сейчас есть возможность вкладываться в это и финансово, и своим временем.

Ещё мне повезло, что фигурное катание – это такой вид спорта, который имеет очень длинный хвост: ты заканчиваешь со спортом и уходишь в профессионалы, в шоу, спектакли, что хочешь, то и делаешь. Тебе главное – держать себя в той форме, в которой ты можешь делать прыжки. Потому что я одиночница, мне надо прыгать. Одиночница без прыжков, к сожалению, никому не нужна, — так повелось в фигурном катании. Если ты можешь прыгать, у тебя будет заработок ещё много-много лет», — сказала Медведева на YouTube-канале «Несладкий бизнес».