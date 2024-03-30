Бестемьянова — о лишении Валиевой стипендии: если у неё забрали медаль, в чём вопрос?

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на то, что 17-летняя российская фигуристка Камила Валиева перестала получать президентскую стипендию в связи с исключением из состава сборной России, которое, в свою очередь, последовало за дисквалификацией от турниров на четыре года решением CAS по её делу о допинге.

«Стипендия платится олимпийским чемпионам. А Камила, что, олимпийская чемпионка? Если у неё забрали медаль, тогда в чём вопрос? Стоило чиновникам идти навстречу Валиевой или нет — лучше об этом спросите пенсионеров, которые получают крохи. Надо это или нет», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

Напомним, в январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о четырёхлетней дисквалификации фигуристки.