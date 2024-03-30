Трусова и Тутберидзе провели мастер-классы перед ледовым шоу в Челябинске

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине, призёр чемпионата мира и Европы, чемпионка России Александра Трусова и заслуженный тренер России Этери Тутберидзе провели мастер-классы перед ледовым шоу Тутберидзе в Челябинске.

По сообщению спортивного агента Марии Шашиной, в социальных сетях которой и появились кадры с подтверждением информации о мастер-классах, подобные мероприятия будут проводиться перед каждым шоу Тутберидзе.

Напомним, сегодня в Челябинске стартует тур ледового шоу команды Тутберидзе, который будет состоять из 12 выступлений в разных городах России и займёт месяц.

Отметим, что с самого начала в качестве участников шоу были заявлены олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. После дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил к участию в туре пригласили серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову. Анна Щербакова не примет участия в шоу из-за травмы.