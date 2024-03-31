Видео: Евгения Медведева выступила на «Битве школ» с показательным номером Life

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева на шестом этапе «Битвы школ», который проходил сегодня, 31 марта, выступила с показательным номером Life.

Напомним, к участию в показательных номерах на «Битве школ» часто приглашают известных фигуристов. Так, на пятом этапе «Битвы школ» перед публикой выступала серебряный призёр Олимпийских игр, призёр чемпионатов мира и Европы Александра Трусова. Сегодня, 31 марта, хейдлайнером шестого этапа соревнований стала Евгения Медведева.

В эти же дни проходит ледовое шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Трусова принимает участие в выступлениях во всех городах России. Евгения Медведева присоединится к коллективу на шоу в Санкт-Петербурге и Москве.