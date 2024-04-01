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Елизавета Туктамышева не вошла в обновлённые пулы допинг-тестирования РУСАДА

Елизавета Туктамышева не вошла в обновлённые пулы допинг-тестирования РУСАДА
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева не включена в обновлённые пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.

В обновлённые пулы РУСАДА на второй квартал текущего года вошли фигуристы Дмитрий Алиев, Денис Ходыкин, Макар Игнатов (все — национальный регистрируемый пул тестирования), Иван Букин, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Дэвид Нарижный, Дарья Павлюченко, Александра Степанова и Майя Хромых (все — расширенный пул тестирования).

Напомним, Туктамышева участвовала в контрольных прокатах в сезоне-2023/2024, однако позже объявила, что берёт паузу в карьере. 27-летняя российская спортсменка не выступала на официальных соревнованиях в сезоне.

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