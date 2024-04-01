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Петросян: не чувствую себя первым номером в стране

Петросян: не чувствую себя первым номером в стране
Аделия Петросян
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Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что не чувствует себя лучшей фигуристкой страны. Однако, по её словам, ответственности добавляет внимание болельщиков.

«Весь тренировочный и соревновательный процесс провожу в своём темпе. Нет такого, что чувствуешь себя первым номером в стране.

Но вместе с тем есть ощущение, что болельщики уже ждут от меня хороших результатов. Чувствую это, когда они начинают очень громко аплодировать: это придаёт немного волнения и адреналина. Благодаря нашим фанатам мы и показываем такие результаты», — сказала Петросян в интервью Sport24.

Аделия Петросян является победительницей Спартакиады сильнейших — 2024, двукратной чемпионкой финала Гран-при России. Ранее стало известно, что фигуристка заняла второе место по количеству заработанных призовых за сезон. Первая позиция осталась за участником Олимпийских игр в Пекине Евгением Семененко.

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