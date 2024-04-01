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«Чемпионат» проводит голосование за главную сенсацию сезона-2023/2024 в фигурном катании

«Чемпионат» проводит голосование за главную сенсацию сезона-2023/2024 в фигурном катании
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На «Чемпионате» проходит подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Ранее завершилось голосование за лучший танцевальный дуэт и лучшую спортивную пару минувшего сезона, теперь предстоит выбрать главную сенсацию сезона в фигурном катании.

В список номинантов в категории «главная сенсация сезона» входят:

  • «Шестиквадка» Ильи Малинина
  • Взлёт Владислава Дикиджи
  • Доминирование Евгения Семененко в России
  • Прорыв Анны Фроловой
  • Прорыв Ксении Синицыной
  • Возвращение Романа Савосина
  • Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — третий дуэт России
  • Гегемония Каори Сакамото
  • Мощный дебют Минервы Фабьенне Хазе и Никиты Володина
  • Победы Динны Стеллато-Дудек

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата». Голосование за главную сенсацию сезона завершится 3 апреля в 10:00 мск.

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