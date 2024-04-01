«Чемпионат» проводит голосование за главную сенсацию сезона-2023/2024 в фигурном катании
На «Чемпионате» проходит подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Ранее завершилось голосование за лучший танцевальный дуэт и лучшую спортивную пару минувшего сезона, теперь предстоит выбрать главную сенсацию сезона в фигурном катании.
В список номинантов в категории «главная сенсация сезона» входят:
- «Шестиквадка» Ильи Малинина
- Взлёт Владислава Дикиджи
- Доминирование Евгения Семененко в России
- Прорыв Анны Фроловой
- Прорыв Ксении Синицыной
- Возвращение Романа Савосина
- Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — третий дуэт России
- Гегемония Каори Сакамото
- Мощный дебют Минервы Фабьенне Хазе и Никиты Володина
- Победы Динны Стеллато-Дудек
Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата». Голосование за главную сенсацию сезона завершится 3 апреля в 10:00 мск.
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