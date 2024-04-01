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«Чемпионат» проводит голосование за главную сенсацию сезона-2023/2024 в фигурном катании

На «Чемпионате» проходит подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Ранее завершилось голосование за лучший танцевальный дуэт и лучшую спортивную пару минувшего сезона, теперь предстоит выбрать главную сенсацию сезона в фигурном катании.

В список номинантов в категории «главная сенсация сезона» входят:

«Шестиквадка» Ильи Малинина

Взлёт Владислава Дикиджи

Доминирование Евгения Семененко в России

Прорыв Анны Фроловой

Прорыв Ксении Синицыной

Возвращение Романа Савосина

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — третий дуэт России

Гегемония Каори Сакамото

Мощный дебют Минервы Фабьенне Хазе и Никиты Володина

Победы Динны Стеллато-Дудек

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата». Голосование за главную сенсацию сезона завершится 3 апреля в 10:00 мск.