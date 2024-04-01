«Стараешься помочь своей энергией». Алиев описал опыт вывода спортсменки на старт

Чемпион России и Европы 2020 года, участник Олимпийских игр 2018 года Дмитрий Алиев рассказал об особенностях тренерских задач во время непосредственных соревнований.

Напомним, на прошедшем в конце марта турнире «Серебряное ожерелье России» Алиев на старт в качестве тренера вывел ученицу Светланы Соколовской Софью Важнову.

«В тренировочном процессе есть какие-то ключевые моменты, над которыми работают, есть позитивные моменты и отрицательные. Ты хочешь, чтобы эти отрицательные моменты не всплыли во время проката. Стараешься помочь как-то ментально своей энергией, чтоб не появилась ошибка, как в тренировочном процессе. Иногда тренер начинает шататься, потому что переживает те же эмоции, что и спортсмен на льду», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.