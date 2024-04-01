Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Стараешься помочь своей энергией». Алиев описал опыт вывода спортсменки на старт

«Стараешься помочь своей энергией». Алиев описал опыт вывода спортсменки на старт
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион России и Европы 2020 года, участник Олимпийских игр 2018 года Дмитрий Алиев рассказал об особенностях тренерских задач во время непосредственных соревнований.

Напомним, на прошедшем в конце марта турнире «Серебряное ожерелье России» Алиев на старт в качестве тренера вывел ученицу Светланы Соколовской Софью Важнову.

«В тренировочном процессе есть какие-то ключевые моменты, над которыми работают, есть позитивные моменты и отрицательные. Ты хочешь, чтобы эти отрицательные моменты не всплыли во время проката. Стараешься помочь как-то ментально своей энергией, чтоб не появилась ошибка, как в тренировочном процессе. Иногда тренер начинает шататься, потому что переживает те же эмоции, что и спортсмен на льду», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Наш знаменитый фигурист сам вывел на старт спортсменку! Новая роль Дмитрия Алиева
Наш знаменитый фигурист сам вывел на старт спортсменку! Новая роль Дмитрия Алиева
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android