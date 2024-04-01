Стало известно, с кем начала скатываться Ясмина Кадырова

19-летняя российская фигуристка Ясмина Кадырова, с 2019 года выступающая в парном катании, скатывается с 22-летним Ильей Мироновым, сообщает «Матч ТВ».

Напомним, Кадырова до февраля 2024 года выступала в паре с Валерием Колесовым. Пара распалась после года совместного сотрудничества. В минувшем сезоне Кадырова и Колесов стали третьими на одном из этапов Гран при России, а на чемпионате страны показали седьмой результат. До Колесова партнёром Кадыровой был Иван Бальченко, с которым она заняла второе место на Кубке России в 2020 году.

Последней же партнёршей Миронова была Диана Мухаметзянова. Вместе они стали серебряными призёрами юношеских Олимпийских игр – 2020 и финала юниорской серии Гран-при.