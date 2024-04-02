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Тарасова — о деле Валиевой: международные чиновники занимаются её травлей

Тарасова — о деле Валиевой: международные чиновники занимаются её травлей
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что международные чиновники занимаются травлей российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована за применение допинга.

«В карьере Валиевой случилась беда. Она испытала серьёзное потрясение, будучи ребёнком. Это надо учитывать. Просто поразительно, что международные чиновники занимаются её травлей», – сказала Тарасова в интервью «РБ Спорт».

Напомним, 29 января CAS принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Россию золотых медалей Олимпиады-2022 в командном турнире по фигурному катанию. Отметим, что после дисквалификации Валиевой Щербаковой перешёл её титул чемпионки Европы – 2022.

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