Камила Валиева — о смерти Дубинской: безмерно благодарна вам, мой тренер!

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о недавней смерти Натальи Дубинской — одного из своих первых тренеров. Отметим, что специалист воспитала множество чемпионов на всероссийском и международном уровнях, в том числе Илью Авербуха, Никиту Кацалапова, Елену Ильиных.

«Наталья Петровна была не только потрясающим тренером по фигурному катанию, но и учителем жизни. Безмерно благодарна ей за всё. Вечная память вам, мой тренер!» — написала Валиева в своих социальных сетях.

Напомним, трагическое событие произошло 30 марта. Об этом сообщил сын Дубинской, известный тренер в танцах на льду Денис Самохин.

Соболезнования высказывали многие представители фигурного катания: Татьяна Тарасова, Елена Чайковская, Илья Авербух и т. д.