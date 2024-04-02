Татьяна Тарасова высказалась о переходе Матвея Ветлугина в новый тренерский штаб

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась о переходе российского фигуриста, бронзового призёра Кубка России Матвея Ветлугина в новую тренерскую группу. Напомним, сегодня, 2 апреля, стало известно, что спортсмен ушёл из группы Алексея Мишина к Евгению Рукавицыну. Ветлугин провёл уже две тренировки в новой команде, однако официальный переход состоится позднее.

«Не знаю, почему такое решение принял, лучше спрашивать у него. Сейчас время переходов, решил уйти в соседнюю группу. Пошёл — и пошёл, что тут рассуждать. Ветлугин в прошедшем сезоне катался нестабильно. А Алексею Николаевичу, думаю, есть с кем работать и без него», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Напомним, сезон-2023/2024 сложился для Матвея Ветлугина неудачно. На чемпионате России 2024 года в Челябинске фигурист стал 14-м, на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске — 10-м.