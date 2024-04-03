Видео: танцоры Худайбердиева/Базин работают над программой для следующего сезона

Чемпионы России в танцах на льду 2023 года Елизавета Худайбердиева и Егор Базин показали, как работают над программой для следующего соревновательного сезона. Соответствующее видео партнёрша опубликовала в своих социальных сетях.

Напомним, перед стартом сезона-2023/2024 фигуристы перешли из группы Дениса Самохина в группу двукратного призёра Олимпийских игр, а ныне известного тренера Александра Жулина. Многие специалисты отмечали, что в этом сезоне спортсменам удалось добиться заметного прогресса, в том числе избавиться от многочисленных ошибок и падений, преследующих их на протяжении сезона-2022/2023.

Отметим, что после Худайбердиевой и Базина к Жулину также перешли трёхкратные чемпионы России, призёры чемпионата Европы и участники Олимпийских игр Александра Степанова и Иван Букин.