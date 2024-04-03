Щербакова рассказала необычную историю продажи одного из платьев для соревнований

Российская фигуристка Анна Щербакова, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, рассказала необычную историю продажи одного из платьев для соревнований.

«Абсолютно все платья, в которых я когда-либо выступала, хранятся у меня дома. Там уже огромная коллекция набралась — с самых первых выступлений и до тех программ, которые я катаю сейчас. Есть одна забавная история: когда мне было 10 лет, я спросила у мамы, где платье, в котором я недавно выступала, и мама ответила, что его продали другой девочке, чтобы она в нём тоже катала программы. Я тогда очень расстроилась и сказала маме, что хочу коллекционировать абсолютно все платья, в которых выступаю. Тогда мы нашли эту девочку и выкупили у неё платье обратно. И, между прочим, выкупили в два раза дороже, чем продавали ей. Зато вся коллекция моих платьев у меня дома», — сказала Щербакова в интервью «Золотому яблоку».