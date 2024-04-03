Фото: Анна Щербакова показала свои любимые костюмы к соревновательным программам

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, Европы и России Анна Щербакова показала свои любимые костюмы к соревновательным программам и рассказала, почему именно они являются для неё значимыми.

«Если говорить про самые любимые и значимые для меня платья, то это, во-первых, платье для моей произвольной программы, в котором я выиграла чемпионат мира. Мне кажется, оно очень красивое», — сказала Щербакова в интервью «Золотому яблоку».

«Также это произвольная программа «Жар-птица». Мой первый взрослый сезон. Оно одно из самых необычных — первую половину программы я катала в фиолетовом платье, а затем лёгким движением руки платье превращалось в огненно-красное, чтобы было по-настоящему яркое перевоплощение в «Жар-птицу».

«Следующее платье — для короткой программ «Парфюмер». Оно точно одно из моих самых любимых. Очень красивое платье с невероятной спиной, где пришито много лепестков роз».

«И, конечно, я не могла не выделить платье для моей олимпийской произвольной программы «Мастер и Маргарита», — добавила Щербакова в интервью «Золотому яблоку».

Напомним, последним официальным стартом в карьере Щербаковой являются Олимпийские игры в Пекине 2022 года, на которых спортсменка выиграла золотую медаль.