Ставиский — об Авербухе: Илюша не любит тренировать, он любит творить

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский высказался о продюсере ледовых шоу и хореографе, серебряном призёре Олимпийских игр, чемпионе мира и Европы Илье Авербухе.

«Илюша не любит тренировать, он любит творить. Он небожитель, творческий человек. Он создаёт идеи, думает, фантазирует. Сидеть заниматься рутиной, долбить пару — это не его. Ни в коем случае», — сказал Ставиский в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

50-летний экс-фигурист Илья Авербух выступал в танцах на льду, в паре с Ириной Лобачёвой стал серебряным призёром Олимпиады-2002, чемпионом мира, чемпионом Европы, победителем финала Гран-при, неоднократным чемпионом России. После завершения карьеры спортсмена Авербух стал хореографом и продюсером различных ледовых шоу.