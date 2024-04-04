Ставиский: Степанова и Букин являются на данный момент бесспорными лидерами в России

Двукратный чемпион мира Максим Ставиский оценил текущий расклад сил в танцах на льду среди российских пар.

«Я не думаю, что поменяется как-то расстановка в танцах. Всё равно Степанова/Букин являются на данный момент бесспорными лидерами, и пока не вижу кого-то, кто может их перепрыгнуть. Пока ещё нет у нас таких людей. Но посмотрим, может, кто-то прорыв сделает. Сначала надо за второе место побороться, а потом пытаться прыгнуть на первое. Пока у нас на втором месте Худайбердиева/Базин.

Пасечник/Чиризано при стечении определённых обстоятельств могут спокойно вклиниться в борьбу. Кагановской/Некрасову я бы дал ещё годик заматереть. Хотя они уже взрослые. Василиса уже не маленькая девочка», — сказал Ставиский в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».