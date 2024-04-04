Ставиский — о бане россиян: могли бы получить люлей и стремиться к уровню катания выше

Двукратный чемпион мира Максим Ставиский в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате» высказался об уровне российского фигурного катания в условиях отстранения от международных соревнований.

Журанков: Вот такой комментарий у нас был: «Я в принципе считаю некорректным сравнивать мировое катание с катанием внутри одной, пусть и крупнейшей в фигурном катании, страны. Наши должны бороться и развиваться со всеми. Даже наши танцоры, я убеждена, показали бы лучше результаты в техническом и постановочном плане, будучи в конкуренции со всеми. И наши мальчики, покатавшись на международной арене, может быть, обрели бы стабильность. Парники наши, будучи сильнейшими, просто перегорают от того, что не имеют возможности получать титулы, а потому находить стимул развиваться им очень сложно».

Ставиский: Абсолютно согласен. С этим сложно не согласиться на самом деле.

Журанков (продолжает зачитывать комментарий): «Не нужно кричать, что русские должны быть впереди всех, они не обязаны быть лучше всех, особенно в тех условиях, в которых они оказались не по своей вине». Ты с этим со всем согласен, считаешь, что если бы мы были сейчас на мировой арене, то уровень катания у нас был бы выше?

Ставиский: Мы могли бы получить люлей и стремиться к уровню катания выше. Но без люлей у нас, к сожалению, ничего не происходит. Нигде. Ни в спорте, ни в жизни. Мы сначала должны выгрести конкретно, чтобы потом взяться за мозги и начать действовать по вопросу. И это всюду так.