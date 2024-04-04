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Пара Кира Доможирова/Илья Вегера выиграла первенство России старшего возраста в Казани

Пара Кира Доможирова/Илья Вегера выиграла первенство России старшего возраста в Казани
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Российские фигуристы Кира Доможирова и Илья Вегера выиграли первенство России – 2024 среди фигуристов старшего возраста в парном катании. За два проката воспитанники Павла Слюсаренко получили 178,07 балла.

Фигурное катание. Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст), Казань. Пары, КМС. Итоговое положение

1. Кира Доможирова/Илья Вегера – 178,07 балла.
2. София Диана Касинс/Александр Брегей – 175,28.
3. Полина Шешелева/Егор Карнаухов – 167,52.
4. Мария Симонова/Мартин Бреславский – 162,00.
5. Анна Москалёва/Артём Родзянов – 157,18.
6. Влада Селиванова/Виктор Потапов – 153,47.
7. Мария Карпанова/Арсений Самохвалов – 153,07.
8. Виктория Ельцова/Степан Маришин – 149,30.
9. Юлия Филимонова/Илья Пыльнев – 147,73.
10. Алиса Курлина/Руслан Назаров – 112,14.

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