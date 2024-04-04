Гений перевоплощений ушёл от Мишина. Новый тренер — идеальный вариант для Ветлугина

Громкие трансферы в мире фигурного катания не заставили себя долго ждать. Межсезонье только стартовало, а уже стало, что самый артистичный ученик Алексея Мишина покинул его группу и отправился пробовать свои силы у тренера чемпиона Европы — 2020.

Матвей Ветлугин теперь официально тренируется у Евгения Рукавицына, и это правильное решение!

Фигурист с огромным потенциалом, к сожалению, не смог впечатлить в этом сезоне стабильно высокими результатами, а причиной тому могли стать не только проблемы с техникой, но и неподходящие постановки. У Профессора Матвей не имел достаточно свободы. Будет ли иначе у другого наставника?

Ветлугин ушёл от Мишина к Рукавицыну

Переход Елены Костылевой от Игоря Лютикова к Евгению Плющенко открыл межсезонье и задал тенденцию на трансферы фигуристов. Следом за ней сменить тренера решил гений перевоплощений Матвей Ветлугин.

Спортсмен, прославившийся благодаря невероятно точным пародиям на Евгения Плющенко, Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву, покинул группу Алексея Мишина и перебрался на каток Евгения Рукавицына.

Матвей подтвердил то, что находится на просмотре у нового наставника, но причин перехода не назвал. Тем не менее конфликт между фигуристом и Профессором можно исключить. Татьяна Мишина заявила, что напряжения между спортсменом и готовившими его специалистами не было — Ветлугин ушёл без скандала.

«Матвей сказал, что хочет попробовать в новой группе расти дальше. Ничего тут такого нет. Конфликтных ситуаций не было. Просто Матвей выразил желание поработать с другим тренерским штабом», — сказала Мишина «Матч ТВ».

Причина трансфера — неудовлетворительные результаты?

Самая очевидная причина — неудовлетворительные результаты Матвея в этом сезоне. Несмотря на блестящую победу на этапе Гран-при России в Омске, Ветлугину не удалось удержаться на вершине. Нестабильные выступления фигуриста стали для него большой проблемой, особенно если учесть, что на самых важных стартах спортсмен откровенно проваливался. На чемпионате России экс-ученик Мишина занял 14-е место, а на Спартакиаде сильнейших, она же финал российской серии Гран-при, — 10-е.

Слабым местом Матвея является техника. Даже под руководством Профессора, специализирующегося на многооборотных прыжках у мужчин-одиночников, элементы ультра-си не шли у Ветлугина, что портило общее впечатление от его прокатов. С точки зрения артистичности, пластичности, владения коньком и хореографии фигурист — один из лучших в стране, поэтому невероятно обидно было видеть, как Матвей из раза в раз ошибается.

Возможно, другой специалист сможет найти принципиально новый подход к фигуристу, что поможет ему стабилизировать сложные элементы. В конце концов на данном этапе Рукавицын кажется идеальным тренером для Ветлугина.

Матвей Ветлугин Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Тренер Алиева — идеальный вариант для фигуриста

Одним из самых известных учеников Евгения Владимировича является чемпион Европы — 2020 Дмитрий Алиев, который не только органично вставляет в программы четверные прыжки, но и впечатляет судей актёрским мастерством. Рукавицын многие годы курирует Диму, добиваясь немалых успехов. Особое уважение вызывает то, что наставник умеет работать со спортсменами в кризисе — именно такие навыки сейчас требуются Ветлугину.

Специалисты считают, что смена тренера поможет Матвею перезагрузить карьеру, в том числе за счёт другого стиля постановок. Фигуристы Рукавицына нередко экспериментируют, чего иногда лишены воспитанники Мишина. По словам Ветлугина, некоторые его программы были немного скучными, не подходящими ему по духу. Это также могло повлиять на настрой спортсмена, который не чувствовал образ и, соответственно, не мог выложиться на максимум в прокате.

«Заезженная ли тема «Крёстный отец»? Давайте скажу, как просил Алексей Николаевич [Мишин]: «Мы выбираем музыку из картотеки молодости Мишина». Моя идея была резко отвергнута. И когда Алексей Николаевич сказал: «Всё, будешь Крёстным отцом», я подумал: «Нафталин». Дальше мы с Кириллом уже думали, как же сделать так, чтобы повторяющийся монотонный мотив не стал скучен уже к концу первой минуты. И нашли три композиции, в последней есть и нотки Востока. Я её называю «восточный рок», поэтому часть моего желания всё-таки исполнилась, присутствует в произвольной программе, — рассказывал Ветлугин «Чемпионату».

Хочется надеяться, что в новом штабе творческому Матвею дадут больше свободы, и тогда он продемонстрирует всё, на что на самом деле способен.