Гербольдт — о конкуренции в женском катании: не сказала бы, что стало меньше интриги

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт ответила на вопрос о том, хватает ли сейчас конкуренции в женском катании.

«Я не думаю, что стало меньше интриги. У нас очень много молодых девчонок, которые будут подрастать и выходить на взрослый уровень, иногда даже сложно отдать кому-то из них предпочтение. Я думаю, ещё сказался тот факт, что Акатьева не выступала в этом сезоне, Туктамышева сезон пропустила. У нас есть эти девочки, просто в этом сезоне получилось так, что некоторые не выступали. Возможно, поэтому сложилось впечатление, что стало меньше интриги. Но в целом я бы так не сказала», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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