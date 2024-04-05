Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гербольдт — о конкуренции в женском катании: не сказала бы, что стало меньше интриги

Гербольдт — о конкуренции в женском катании: не сказала бы, что стало меньше интриги
Катарина Гербольдт
Комментарии

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт ответила на вопрос о том, хватает ли сейчас конкуренции в женском катании.

«Я не думаю, что стало меньше интриги. У нас очень много молодых девчонок, которые будут подрастать и выходить на взрослый уровень, иногда даже сложно отдать кому-то из них предпочтение. Я думаю, ещё сказался тот факт, что Акатьева не выступала в этом сезоне, Туктамышева сезон пропустила. У нас есть эти девочки, просто в этом сезоне получилось так, что некоторые не выступали. Возможно, поэтому сложилось впечатление, что стало меньше интриги. Но в целом я бы так не сказала», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Материалы по теме
«Чемпионат» проводит голосование за самое неожиданное событие сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android