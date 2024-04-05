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«Переход чего-то нового не показал». Гербольдт — о сезоне Бойковой и Козловского

«Переход чего-то нового не показал». Гербольдт — о сезоне Бойковой и Козловского
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
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Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании, а ныне тренер Катарина Гербольдт оценила выступления пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в минувшем сезоне.

«На сегодняшний день сложно выделить какие-то плюсы, кроме того, что они на тренировках исполняют четверной выброс. К сожалению, в этом году они не смогли себя проявить себя в том объёме, в котором могли бы, хотя я не знаю, что они делают на тренировках и как они тренируются. Но если сравнивать с предыдущими сезонами, на мой взгляд, переход чего-то нового не показал. Но в любом случае, когда спортсмены переходят, в первый сезон, сложно о чём-то говорить. Мне кажется, основные наработки мы увидим только в следующем сезоне, и тогда уже можно будет оценить их совместную работу», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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