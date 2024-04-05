«Раньше казалось, что в 40 лет это невозможно». Гербольдт — о победе Стеллато-Дудек на ЧМ

Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании, а ныне тренер Катарина Гербольдт прокомментировала победу 40-летней канадской фигуристки Динны Стеллато-Дудек в парном катании на чемпионате мира.

«Да, выиграть чемпионат мира в таком возрасте — с трудом верится. Но ярким примером была ещё Алёна Савченко, которая показала, что если у тебя есть какая-то цель и мечта, то в любом возрасте к ней можно прийти. Динна это подтверждает. Раньше казалось, что в 40 лет это невозможно. С другой стороны, ты уже настолько опытный спортсмен, что молодым с тобой тоже сложно бороться, опыт иногда решает многое», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, Динна Стеллато-Дудек стала чемпионкой мира в паре с Максимом Дешамом.

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