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Камила Валиева провела зарядку для участников «Новой Фабрики звёзд» на ТНТ

Камила Валиева провела зарядку для участников «Новой Фабрики звёзд» на ТНТ
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Российская фигуристка Камила Валиева провела утреннюю зарядку для участников «Новой Фабрики звёзд» на ТНТ.

Участники шоу под руководством Валиевой делали физические упражнения на растяжку, махи руками, движения корпусом и головой.

«Новая Фабрика звезд» вернулась на экраны в 2024 году. Первый выпуск показали на телеканале ТНТ в воскресенье, 3 марта. 7 апреля в эфир выйдет шестой отчётный концерт.

Напомним, 29 января CAS принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После дисквалификации Камилы Валиевой были пересмотрены итоги командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. У россиян забрали золото турнира, спортсменам присудили бронзу. Это решение оспаривает Канада.

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