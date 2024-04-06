Камила Валиева провела зарядку для участников «Новой Фабрики звёзд» на ТНТ

Российская фигуристка Камила Валиева провела утреннюю зарядку для участников «Новой Фабрики звёзд» на ТНТ.

Участники шоу под руководством Валиевой делали физические упражнения на растяжку, махи руками, движения корпусом и головой.

«Новая Фабрика звезд» вернулась на экраны в 2024 году. Первый выпуск показали на телеканале ТНТ в воскресенье, 3 марта. 7 апреля в эфир выйдет шестой отчётный концерт.

Напомним, 29 января CAS принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После дисквалификации Камилы Валиевой были пересмотрены итоги командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. У россиян забрали золото турнира, спортсменам присудили бронзу. Это решение оспаривает Канада.