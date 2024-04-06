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Климов: Павлова и Святченко в процессе получения гражданства Венгрии, поэтому и учат язык

Климов: Павлова и Святченко в процессе получения гражданства Венгрии, поэтому и учат язык
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Тренер и олимпийский чемпион в парном катании Фёдор Климов заявил, что фигуристы Мария Павлова и Алексей Святченко находятся в процессе получения гражданства Венгрии.

– Ребята заняли четвёртое место на чемпионате мира. Это их потолок на данный момент?

– Не считаю, что это их потолок. Сейчас они делают практически максимальный технический контент, но мы можем и будем усиливаться в плане второй оценки, катания, постановок. Также они могут делать более сложные прыжки. Есть куда расти, и я уверен, что это не их предел, ребята могут занимать самые высокие места.

– Видел статью, что венгерская федерация обязала приезжих фигуристов изучать язык.

– Да, чтобы получить документы для выступления на Олимпиаде, они должны сдавать экзамен по языку, сейчас ребята занимаются с репетиторами. Считаю, что это правильно. Если ты представляешь честь другой страны, должен знать язык, историю государства. Такая методика во многих странах, в той же Германии.

Они в процессе получения гражданства. Для этого и учат язык. Конкретных дат по выдаче паспортов нет, все в процессе. На наших ребят в федерации надеются, идут навстречу, поддерживают, – приводит слова Климова «Матч ТВ».

Напомним, бывшие российские фигуристы выступают за Венгрию, в сезоне-2023/2024 они были четвёртыми в финале Гран-при, а также на чемпионатах мира и Европы.

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