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Тарасова — о разрешении исполнять сальто: будет больше травматизма, они об этом думают?

Тарасова — о разрешении исполнять сальто: будет больше травматизма, они об этом думают?
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что в ближайшее время сальто могут убрать из списка запрещенных элементов фигурного катания. Напомним, это может случиться на ближайшем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который состоится в июне.

«Будет больше травматизма, пока его будут учить. Плюс нужно будет привлекать новых тренеров по акробатике, платить им отдельно. Они про это не думают? Сальто ребята некоторые делают, но если человек высокий, то делать этот элемент будет тяжело. Видимо, это их мало волнует. На самом деле, это мелочь, есть более серьезные вопросы, как, например, наш допуск на соревнования, чтобы их улучшить, украсить, разнообразить» — приводит слова Тарасовой ТАСС.

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Источник: ISU уберёт сальто из числа запрещённых элементов фигурного катания
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