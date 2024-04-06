Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Ежлов, исполняющий сальто, заявил, что оно не травмоопаснее четверных прыжков

Фигурист Ежлов, исполняющий сальто, заявил, что оно не травмоопаснее четверных прыжков
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Андрей Ежлов, выступающий в танцах на льду с Софьей Шевченко, высказался о том, что в ближайшее время сальто могут убрать из списка запрещенных элементов фигурного катания. Напомним, спортсмен регулярно исполняет сальто на тренировках и после выступлений на соревнованиях.

«Я рад, что сальто могут разрешить. Не настолько это травмоопасный элемент, не травмоопаснее четверных. Теперь это можно будет делать легально. Также с помощью сальто можно делать различные крутые заходы в поддержки и не только, это не будет запрещенным элементом» — приводит слова Ежлова ТАСС.

Отметим, что в сезоне 2023/24 несколько фигуристов исполняли этот элемент. Сам Ежлов делал параллельное сальто с чемпионом Европы и России Дмитрием Алиевым на Кубке Первого канала. Кроме того, на соревнованиях француз Адам Сяо Хим Фа выполнял сальто в произвольных программах на чемпионате Европы и чемпионате мира.

Напомним, сальто могут разрешить исполнять на соревнованиях уже на ближайшем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который состоится в июне в Лас-Вегасе. Сейчас фигуристам запрещено выполнять сальто во время выступлений. Правда, в качестве наказания у спортсменов вычитают всего два балла из суммы программы.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Материалы по теме
Источник: ISU уберёт сальто из числа запрещённых элементов фигурного катания
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android