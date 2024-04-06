Фигурист Ежлов, исполняющий сальто, заявил, что оно не травмоопаснее четверных прыжков

Российский фигурист Андрей Ежлов, выступающий в танцах на льду с Софьей Шевченко, высказался о том, что в ближайшее время сальто могут убрать из списка запрещенных элементов фигурного катания. Напомним, спортсмен регулярно исполняет сальто на тренировках и после выступлений на соревнованиях.

«Я рад, что сальто могут разрешить. Не настолько это травмоопасный элемент, не травмоопаснее четверных. Теперь это можно будет делать легально. Также с помощью сальто можно делать различные крутые заходы в поддержки и не только, это не будет запрещенным элементом» — приводит слова Ежлова ТАСС.

Отметим, что в сезоне 2023/24 несколько фигуристов исполняли этот элемент. Сам Ежлов делал параллельное сальто с чемпионом Европы и России Дмитрием Алиевым на Кубке Первого канала. Кроме того, на соревнованиях француз Адам Сяо Хим Фа выполнял сальто в произвольных программах на чемпионате Европы и чемпионате мира.

Напомним, сальто могут разрешить исполнять на соревнованиях уже на ближайшем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который состоится в июне в Лас-Вегасе. Сейчас фигуристам запрещено выполнять сальто во время выступлений. Правда, в качестве наказания у спортсменов вычитают всего два балла из суммы программы.

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