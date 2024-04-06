Бойкова: произвольная программа этого года отражает перемены, в том числе смену тренеров

Чемпионка России и Европы Александра Бойкова, выступающая в парном катании со своим партнёром Дмитрием Козловским, высказалась о произвольной программе, которую они катали в сезоне-2023/2024. По словам спортсменки, постановка отражает перемены в их жизни, в том числе смену тренерской команды и города. Напомним, в прошлое межсезонье фигуристы перешли из группы Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе, сменив Санкт-Петербург на Москву.

«Произвольная этого сезона, наверное, моя самая любимая программа за последние годы. В ней отразилось очень многое. Конечно, первый пласт идеи постановщиков состоял в том, что всё не вечно; как времена года меняется и наша жизнь, за развитием всегда идёт упадок. Именно поэтому в конце нашей программы, после напряжённой, мятущейся музыки можно услышать щебетание птиц — весть о новой главе. Затем последовал следующий пласт — наша спортивная жизнь. Наш путь с Димой никогда не был ровным. Как и части музыки в произвольной, он менялся из года в год. Но мы всегда знали, что есть выход из любой ситуации, а следовательно есть надежда на новый этап. Третий пласт образовался уже по ходу сезона. Это отражение наших эмоций, переживаний и чувств в виду больших перемен в жизни: смена тренерской команды, города, обстановки вокруг, привычного уклада жизни.

Эта программа позволила нам сделать большой шаг вперёд. Однако есть один момент, о котором я продолжаю мечтать — показать данную программу на международной арене. Возможно, когда-нибудь он реализуется» — написала Бойкова в своих социальных сетях.