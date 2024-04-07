Траньков: разрешив сальто, ISU хочет устроить дополнительное шоу для болельщиков

Двухкратный Олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы, России, а ныне тренер Максим Траньков высказался о том, что в ближайшее время сальто могут убрать из списка запрещённых элементов фигурного катания. Напомним, это может случиться на ближайшем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который состоится в июне.

«Сальто в фигурном катании прыгали уже неоднократно. Случалось это даже на Олимпийских играх и на последнем чемпионате мира в Монреале. Человек с ним в программе даже вошёл в тройку (Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа. — Прим. «Чемпионата»). Просто раньше оно было запрещено. Видимо, ISU хочет устроить дополнительное шоу для болельщиков. Повторюсь, сальто в фигурном катании исполняет каждый второй, а потому давно пора его разрешить. Может, со стороны данный прыжок кажется безумно опасным, но на самом деле ничего страшного в нём нет. Я сальто никогда исполнять не пробовал, даже на тренировках, поскольку всё-таки выступал в парах. Не горел желанием. Но среди действующих россиян-одиночников есть несколько фамилий, кто его спокойно делает, например Дмитрий Алиев», — приводит слова Транькова RT.