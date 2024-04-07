Роднина считает, что сальто в фигурном катании будут засчитывать как однооборотный прыжок

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной думы Ирина Роднина поделилась мнением о том, что сальто после ближайшего конгресса ISU могут убрать из списка запрещённых элементов фигурного катания. По мнению спортсменки, если сальто начнут вставлять в программы, то члены жюри будут засчитывать элемент как однооборотный прыжок.

«Видимо, пришло время разрешить сальто. На самом деле ничего серьёзного в данном элементе нет. По большому счёту, он был запрещён даже не из-за сложности. Просто в фигурном катании можно было совершать вращения исключительно по вертикальной оси. Сальто же делается по горизонтальной. Только из-за этого его запретили. На соревнования сальто не повлияет никак. Поскольку в фигурном катании прыжки оцениваются по количеству оборотов, тут спортсмены будут получать всего один. Другими словами, это всё — фантик для котёнка, повод для журналистов что-то обсудить. Риска же для здоровья нет никакого. А как спортивные гимнасты крутят сложнейшие комбинации? На льду падать даже лучше — там скользящий удар, мягче, чем об пол», — приводит слова Родниной RT.

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