Туктамышева: в мужском катании первое имя, которое приходит в голову, — это Патрик Чан

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева выделила катание канадского фигуриста Патрика Чана.

«В мужском катании первое имя, которое приходит в голову, – это Патрик Чан. Под любую музыку на него всегда приятно смотреть, у него безумно профессиональный конёк. Его катание – это песня. Совсем недавно он выступил в показательных на чемпионате мира в Канаде – было очень приятно его снова увидеть. Я соскучилась по его выступлениям», — написала Туктамышева в своём блоге на Sports.

Чан является олимпийским чемпионом 2018 года в командных соревнованиях, двукратным серебряным призёром Игр в Сочи, трёхкратным чемпионом мира и 10-кратным чемпионом Канады.