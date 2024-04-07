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Туктамышева: в мужском катании первое имя, которое приходит в голову, — это Патрик Чан

Туктамышева: в мужском катании первое имя, которое приходит в голову, — это Патрик Чан
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева выделила катание канадского фигуриста Патрика Чана.

«В мужском катании первое имя, которое приходит в голову, – это Патрик Чан. Под любую музыку на него всегда приятно смотреть, у него безумно профессиональный конёк. Его катание – это песня. Совсем недавно он выступил в показательных на чемпионате мира в Канаде – было очень приятно его снова увидеть. Я соскучилась по его выступлениям», — написала Туктамышева в своём блоге на Sports.

Чан является олимпийским чемпионом 2018 года в командных соревнованиях, двукратным серебряным призёром Игр в Сочи, трёхкратным чемпионом мира и 10-кратным чемпионом Канады.

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