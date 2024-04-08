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«Пациент лечится под моим чутким контролем». Загитова навестила Щербакову

«Пациент лечится под моим чутким контролем». Загитова навестила Щербакову
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова навестила фигуристку Анну Щербакову, которая продолжает восстанавливаться после операции на голеностопе.

«Пациент лечится, всё под моим чутким контролем. Поэтому не переживаем. Сейчас поставим её быстро на ноги», — сказала Загитова в видео, опубликованном в её телеграм-канале.

Напомним, в марте текущего года Щербакова перенесла операцию на голеностопе. Позже спортсменка сообщила, что операция прошла успешно и теперь её ожидает период восстановления. Щербакова не выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2023/2024, однако не объявляла о завершении профессиональной карьеры. Алина Загитова не выступает на официальных соревнованиях с декабря 2019 года.

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