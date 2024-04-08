«Чемпионат» проводит голосование за лучшего фигуриста сезона-2023/2024

На «Чемпионате» проходит подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Ранее завершились голосования за лучший танцевальный дуэт и лучшую спортивную пару, а также главную сенсацию, лучшего тренера и самое неожиданное событие минувшего сезона. Теперь предстоит выбрать лучшего фигуриста-одиночника из России и со всего мира по итогам сезона.

В список номинантов в категории «лучший фигурист сезона» входят:

Илья Малинин (США)

Евгений Семененко (Россия)

Лев Лазарев (Россия)

Арсений Федотов (Россия)

Пётр Гуменник (Россия)

Владислав Дикиджи (Россия)

Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Юма Кагияма (Япония)

Марк Кондратюк (Россия)

Сёма Уно (Япония)

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата».