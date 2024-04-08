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«Чемпионат» проводит голосование за лучшего фигуриста сезона-2023/2024

«Чемпионат» проводит голосование за лучшего фигуриста сезона-2023/2024
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На «Чемпионате» проходит подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Ранее завершились голосования за лучший танцевальный дуэт и лучшую спортивную пару, а также главную сенсацию, лучшего тренера и самое неожиданное событие минувшего сезона. Теперь предстоит выбрать лучшего фигуриста-одиночника из России и со всего мира по итогам сезона.

В список номинантов в категории «лучший фигурист сезона» входят:

  • Илья Малинин (США)
  • Евгений Семененко (Россия)
  • Лев Лазарев (Россия)
  • Арсений Федотов (Россия)
  • Пётр Гуменник (Россия)
  • Владислав Дикиджи (Россия)
  • Адам Сяо Хим Фа (Франция)
  • Юма Кагияма (Япония)
  • Марк Кондратюк (Россия)
  • Сёма Уно (Япония)

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата».

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