«Чемпионат» проводит голосование за лучшего фигуриста сезона-2023/2024
На «Чемпионате» проходит подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Ранее завершились голосования за лучший танцевальный дуэт и лучшую спортивную пару, а также главную сенсацию, лучшего тренера и самое неожиданное событие минувшего сезона. Теперь предстоит выбрать лучшего фигуриста-одиночника из России и со всего мира по итогам сезона.
В список номинантов в категории «лучший фигурист сезона» входят:
- Илья Малинин (США)
- Евгений Семененко (Россия)
- Лев Лазарев (Россия)
- Арсений Федотов (Россия)
- Пётр Гуменник (Россия)
- Владислав Дикиджи (Россия)
- Адам Сяо Хим Фа (Франция)
- Юма Кагияма (Япония)
- Марк Кондратюк (Россия)
- Сёма Уно (Япония)
Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата».
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