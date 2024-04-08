Закарян: в США появился ажиотаж вокруг Малинина

Ари Закарян, агент американского фигуриста Ильи Малинина, высказался о влиянии успехов спортсмена на популяризацию фигурного катания в США и в мире. Закарян отметил, что спортивные достижения Малинина могут изменить этот вид спорта в лучшую сторону.

«В США появился ажиотаж вокруг Ильи, хотя фигурное катание на данный момент не является таким же востребованным, как раньше. Его узнаваемость растёт очень быстро, хоть он и находится в элитном статусе всего полтора года. Илья двигается вперёд, и его победа, надеюсь, прибавит интерес к фигурному катанию во всем мире. Это очень хорошо для данного вида спорта. Главное – не совершать никаких ошибок и продолжать двигаться в этом направлении.

Мы рассчитываем, что фигурное катание в США станет таким же популярным, как в России и Японии. Я очень позитивно настроен в этом плане. Думаю, что Илья способен изменить фигурное катание к лучшему», — приводит слова Закаряна Metaratings.

Напомним, 19-летний Илья Малинин стал чемпионом мира а мужском одиночном катании на турнире, который в этом году прошёл в Монреале (Канада). Спортсмен установил мировой рекорд по баллам за произвольную программу. Помимо этого, в сезоне-2023/2024 Малинин одержал победу на финале Гран-при в Пекине (Китай).