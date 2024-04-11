«Чемпионат» проводит голосование за лучшую фигуристку сезона-2023/2024

На «Чемпионате» завершается подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Ранее завершились голосования за лучший танцевальный дуэт, лучшую спортивную пару и лучшего фигуриста, а также главную сенсацию, лучшего тренера и самое неожиданное событие минувшего сезона. Теперь предстоит выбрать лучшую фигуристку-одиночницу из России и со всего мира по итогам сезона.

В список номинанток в категории «лучшая фигуристка сезона» входят:

Камила Валиева (Россия);

Маргарита Базылюк (Россия);

Аделия Петросян (Россия);

Софья Муравьёва (Россия);

Алиса Двоеглазова (Россия);

Анна Фролова (Россия);

Ксения Синицына (Россия);

Елена Костылева (Россия);

Дарья Садкова (Россия);

Алина Горбачёва (Россия);

Каори Сакамото (Япония);

Анастасия Губанова (Грузия);

Луна Хендрикс (Бельгия).

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата».