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«Чемпионат» проводит голосование за лучшую фигуристку сезона-2023/2024

«Чемпионат» проводит голосование за лучшую фигуристку сезона-2023/2024
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На «Чемпионате» завершается подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Ранее завершились голосования за лучший танцевальный дуэт, лучшую спортивную пару и лучшего фигуриста, а также главную сенсацию, лучшего тренера и самое неожиданное событие минувшего сезона. Теперь предстоит выбрать лучшую фигуристку-одиночницу из России и со всего мира по итогам сезона.

В список номинанток в категории «лучшая фигуристка сезона» входят:

  • Камила Валиева (Россия);
  • Маргарита Базылюк (Россия);
  • Аделия Петросян (Россия);
  • Софья Муравьёва (Россия);
  • Алиса Двоеглазова (Россия);
  • Анна Фролова (Россия);
  • Ксения Синицына (Россия);
  • Елена Костылева (Россия);
  • Дарья Садкова (Россия);
  • Алина Горбачёва (Россия);
  • Каори Сакамото (Япония);
  • Анастасия Губанова (Грузия);
  • Луна Хендрикс (Бельгия).

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата».

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