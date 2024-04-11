«Чемпионат» проводит голосование за лучшую фигуристку сезона-2023/2024
На «Чемпионате» завершается подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Ранее завершились голосования за лучший танцевальный дуэт, лучшую спортивную пару и лучшего фигуриста, а также главную сенсацию, лучшего тренера и самое неожиданное событие минувшего сезона. Теперь предстоит выбрать лучшую фигуристку-одиночницу из России и со всего мира по итогам сезона.
В список номинанток в категории «лучшая фигуристка сезона» входят:
- Камила Валиева (Россия);
- Маргарита Базылюк (Россия);
- Аделия Петросян (Россия);
- Софья Муравьёва (Россия);
- Алиса Двоеглазова (Россия);
- Анна Фролова (Россия);
- Ксения Синицына (Россия);
- Елена Костылева (Россия);
- Дарья Садкова (Россия);
- Алина Горбачёва (Россия);
- Каори Сакамото (Япония);
- Анастасия Губанова (Грузия);
- Луна Хендрикс (Бельгия).
Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата».
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