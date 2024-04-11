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«Интересно, к чему это?» Алина Загитова опубликовала видео из свадебного салона

«Интересно, к чему это?» Алина Загитова опубликовала видео из свадебного салона
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях загадочное видео. Она записала его из свадебного салона.

«Ребята, по-моему, это самый неожиданный «кружочек» (видеосообщение. – Прим. «Чемпионата») в моём телеграм-канале. Посмотрите, где я. В магазине свадебных платьев. Интересно, к чему это?» — сказала Загитова в видео.

Напомним, Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Алина приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.

Отметим, что достоверной информации, состоит ли Загитова в романтических отношениях с кем-либо, нет.

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