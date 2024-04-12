Гуменник — о «Русском вызове»: был готов к тому, что судьи, возможно, не оценят меня

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал о своём отношении к судейским оценкам на турнире «Русский вызов».

– Номер вызвал достаточно полярную реакцию – судейская коллегия номер как будто бы не заметила, но многие болельщики и профессионалы из сферы искусства постановку выделили. Осталось ли какое-то негативное послевкусие от турнира или же на первый план вышло то, что была отдача от публики?

– В целом я был готов к тому, что судьи, возможно, не оценят меня. Немножко удивило, что мимо всех наград смог просочиться. Но меня радует, что понравилось болельщикам, людям, связанным с фигурным катанием, другим участникам – ребята мне говорили, что это хорошая программа.

Ранее Гуменник рассказал, что собирается выполнять четверной аксель с одной-двух попыток.