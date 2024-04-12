Гуменник ответил, кто из одиночников больше всех впечатлил его на чемпионате мира

Победитель финала Гран-при России (сезон-2022/2023) Пётр Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой ответил на вопрос о том, кто из фигуристов его больше всего впечатлил на чемпионате мира.

– Смотрел ли ты чемпионат мира и как тебе выступление Ильи Малинина? Досягаем ли его уровень?

– Пока сложно думать о том, что можно перегнать его уровень. Нужно к этому стремиться, много для этого работать. Но это всё-таки спорт, в нём всякое случается.

– Как ты считаешь, могли бы наши одиночники бороться за попадание на пьедестал при такой конкуренции? Уровень вырос, но многие эксперты всё ещё скептично к этому относятся.

– Я считаю, что бороться точно могли бы. Меня больше всех впечатлил Адам Сяо Хим Фа и его скачок. Учитывая, как он откатал короткую, точно можно бороться.

Ранее Гуменник прыгнул сложнейший каскад из трёх прыжков на шоу Тутберидзе. Спортсмен успешно приземлил четверной флип, ойлер, тройной флип, ойлер, тройной флип. Видео, подтверждающее эту информацию, было опубликовано в фан-аккаунте Гуменника в социальных сетях.