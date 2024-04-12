Гуменник: ни одной вещи с Rammstein себе не покупал, но у меня весь дом в этой группе

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказал об атрибутах группы Rammstein, которые есть у него дома.

– Ты часто появляешься на публике в мерче группы Rammstein. Произошёл такой же эффект, как с гусями, и болельщики начали дарить?

– Я ни одной вещи с Rammstein себе не покупал, но у меня весь дом в этой группе. Есть стакан, ёлочная игрушка, формы с логотипом Rammstein для выпекания печенек, мармеладки Rammstein. Абсолютно весь мерч у меня есть. Но я совершенно не жалуюсь, мне нравится.

Ноты их песен для пианино тоже подарили. Так получается, что, когда есть время, я не играю, а когда времени нет, то психологически срабатывает так, что в перерывах между деятельностью занимаюсь. Совсем бездельничать не хочется, поэтому во время сессии я играю на пианино. Сейчас немножко отложил это дело, скоро вернусь.

Ранее Гуменник прыгнул сложнейший каскад из трёх прыжков на шоу Тутберидзе. Спортсмен успешно приземлил четверной флип, ойлер, тройной флип, ойлер, тройной флип.