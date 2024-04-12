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Софья Акатьева: о следующем сезоне пока ничего не говорю — восстанавливаюсь

Софья Акатьева: о следующем сезоне пока ничего не говорю — восстанавливаюсь
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Чемпионка России – 2023, 16-летняя российская фигуристка Софья Акатьева рассказала, как проходит её восстановление после травмы ноги.

«Конечно, поначалу волновалась, но очень рада, что выступаю в таком красивом шоу. Очень много прекрасных спортсменов, поэтому у меня была большая мотивация вернуться, восстановиться. Многие мне писали, что очень ждут. Хотелось наконец-то выйти.

Год был не очень хороший — травма. Конечно, нужно было реабилитироваться, учиться. А сейчас всё хорошо, поэтому потихонечку восстанавливаюсь. Я очень соскучилась, когда сидела дома — по выступлениям, программам. Не стоял вопрос о мотивации — мотивации ещё больше появилось.

О следующем сезоне пока ничего не говорю — восстанавливаюсь, восстанавливаю прыжки, катание, программы. Конечно, очень хочу и буду делать всё, чтобы выступать», — передаёт слова Акатьевой с шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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