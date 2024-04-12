«До лампочки». Ирина Роднина объяснила своё отношение к Олимпиаде-2024

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась презрительным отношением к грядущим летним Олимпийским играм – 2024 в Париже (Франция).

«МОК сделал всё, чтобы предстоящие Игры были максимально странными. Какое может быть отношение к Олимпиаде, если там нет наших спортсменов? До лампочки», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

Отметим, что Роднина упустила тот факт, что российские спортсмены смогут выступить на ОИ-2024 в нейтральном статусе. В данный момент в российском спортивном сообществе развернулся активный спор после того, как глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе унизительно. Она назвала атлетов с подобным желанием «командой бомжей».