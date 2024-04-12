Елизавета Туктамышева раскрыла планы на следующий сезон

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась планами на грядущий сезон.

Напомним, в прошедшем сезоне Туктамышева объявила, что берёт паузу в профессиональной карьере. «Последние два года были сложными. Я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать — но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв», — заявила Елизавета.

«Пока к шоу готовлюсь, программы новые ставлю. Планы на межсезонье — отдохнуть, потом, возможно, буду участвовать в шоу Ильи Авербуха в Сочи, мастер-классы какие-то будут. Всё в этой жизни возможно», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.